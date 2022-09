Ceuta et Melilla : Une ONG espagnole dénonce l'atteinte aux droits des transfrontaliers marocains

L’Association andalouse pour les droits de l’Homme (APDHA) a réclamé, cette semaine, la révision des conditions dans lesquelles se trouvent les travailleurs domestiques transfrontaliers marocains à Ceuta et Melilla. L’ONG a également appelé au rétablissement des droits qui leur ont été «retirés» pendant la pandémie du Covid-19.

L’organisation dénonce, dans un communiqué relayé par El Faro de Melilla, que l’ouverture des frontières terrestres entre le Maroc et l’Espagne, le 17 mai dernier après plus de deux ans de fermeture, a apporté une restriction «inattendue» à la mobilité des habitations des régions marocaines de Tétouan et Nador, ce qui «porte atteinte à leurs droits et a été fait dans des circonstances de légalité douteuse». Selon l’APDHA, les gouvernements espagnol et marocain sont parvenus à une série d’accords pour reprendre leurs relations diplomatiques mais ont supprimé le «régime spécifique d’exemption de visa en matière de petit trafic frontalier entre Ceuta et Melilla et les provinces marocaines de Tétouan et de Nador».

Elle pointe le fait que les autorités marocaines et espagnoles se rejettent la responsabilité de cette suppression. «La réalité est que les droits des habitants de Tétouan et de Nador ont été restreints», dénonce-t-elle encore, en pointant une décision ayant limité la mobilité et aggravé la situation des travailleurs frontaliers. Ces derniers «soutiennent de nombreuses entreprises de Ceuta et Melilla», conclut-elle.