Maroc : Al Aoula fait sa rentrée avec une programmation jeunesse

La chaîne Al Aoula promet de nombreuses nouveautés au programme de sa grille de rentrée, composée notamment d’émissions culte. «Information, fiction, documentaires, divertissement… la grille se veut éclectique et de nature à renforcer le positionnement d’Al Aoula en tant que chaîne publique généraliste», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. Une attention particulière est toutefois portée aux programmes jeunesse, dans le cadre de la démarche d’adhésion de cette tranche d’âge à l’offre d’Al Aoula.

Parmi les concepts sur ce créneau, «Andi Holm» met en avant le potentiel créatif des jeunes, entre chant, danse, musique et acrobatie… Dès le 1er octobre, tous les samedis à 19h45. «100% Raqmi» est par ailleurs l’émission qui ambitionne de faire des jeunes des utilisateurs éclairés et des créateurs de matière digitale, à partir du 2 octobre, tous les dimanches à 20h15. Ces programmes s’ajoutent à «Zaynab wa Nafnouf», tous les samedis à 19h15 dès le 1er octobre prochain, juste après «Hikayat wa Ibar» les samedis à 19 heures.

La nouvelle grille capitalise également sur la fiction. Al Aoula proposera des séries et des téléfilms «à forte valeur de production», avec deux séries inédites. «Joudia» est ainsi l’histoire d’une jeune femme habitée par l’envie de se venger, depuis le décès de sa mère. La série est prévue tous les lundis à 21h30, dès le 26 septembre.

«Jrit ou jarit» est un portrait croisé de trois femmes, partagées entre l’entière dévotion à leur famille et l’envie de se réaliser. Inspirée de faits réels, l’histoire est relatée sur un ton tragi-comique, questionnant le poids de la société patriarcale sur la vie des femmes, tous les mercredis à 21h30 dès le 28 septembre.

Par ailleurs, trois capsules sont proposées : «Rouh El Mouatana» qui promeut des valeurs de solidarité et de citoyenneté, «Redlbal» dédiée au vivre ensemble et «Sehatouna», qui répond aux interrogations en matière de santé. Aussi, le magazine familial «Ousrati» fera son retour dans la nouvelle grille, en plus des programmes documentaires «Amoudou» et «Alf Mrahba», ainsi que «Omran bayna lbari wa lbahr», «Bin l bareh w lioum» ou encore le docu fiction emblématique «Moudawala».