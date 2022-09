Etats-Unis : Puneet Talwar confirmé par le Sénat comme ambassadeur au Maroc

Le Bureau des affaires du Proche-Orient du Département d’Etat américain a adressé, ce vendredi, ses félicitations à Puneet Talwar, dont la nomination pour le poste d’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc vient d’être confirmée par le Sénat américain. «Notre partenariat avec le Maroc est essentiel pour la paix, la sécurité et la prospérité régionales», a ajouté le bureau sur son compte Twitter.

Congratulations to Puneet Talwar on being confirmed by the Senate as our next Ambassador to the Kingdom of Morocco! Our partnership with Morocco is critical for regional peace, security, and prosperity. ????