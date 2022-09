UA : Le Maroc prépare sa présidence du Conseil de paix et de sécurité pour le mois d'octobre

Mohamed Arrouchi et le Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'UA, Bankole Adeoye, jeudi à Addis-Abeba. / DR

La présidence marocaine du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) pour le mois d’octobre a été au centre d’un entretien, jeudi à Addis-Abeba, entre l’ambassadeur représentant permanent du royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, et le Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'UA, Bankole Adeoye. Lors de cette entrevue, l’échange a porté sur les préparatifs et le programme de la présidence marocaine du CPS de l'UA pour le mois d’octobre prochain.

Le Maroc, rappelle-t-on, a été élu membre du CPS de l’UA pour un second mandat de trois années 2022-2025 après celui de 2018-2020. Cette élection pour ce mandat de trois années témoigne du rôle clé et historique du Maroc dans le maintien de la paix et la sécurité en Afrique et illustre la confiance dont jouit le Royaume au sein de l’organisation panafricaine. Le Maroc a également présidé en septembre 2019 cette instance décisionnelle de l’organisation panafricaine. Une présidence qui a été riche en actions en matière de paix, de sécurité, de développement et de lutte contre le changement climatique.

I met with Amb. Mohammed Arrouchi of #Morocco. We discussed a range of governance, peace and security issues on the continent ahead of Morocco’s chairpersonship of the #AUPSC in October 2022 pic.twitter.com/ZeQcDilL7R — Amb. Bankole Adeoye (@Bankole_Adeoye) September 9, 2022

Le mandat de la présidence marocaine du CPS avait été marqué par l’adoption d’importantes résolutions notamment la levée de la suspension du Soudan de toutes les activités de l’Union africaine, la tenue de la session ministérielle du CPS à New York, la séance sur l’interaction entre le CPS de l’Union africaine et la Commission de l’UA, et l’importante réunion sur le changement climatique et son impact sur les Etats insulaires en Afrique.