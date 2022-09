Maroc-France : Le gouvernement et l’AUF signent un premier accord de siège

Le Recteur de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), Slim Khalbous, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation Abdellatif Miraoui ont signé, cette semaine, un premier accord de siège entre le gouvernement marocain et l’AUF.

«Cette signature, qui correspond à l’axe 3 de la stratégie de l’AUF pour 2021–2025, visant à renforcer le réseautage et les programmes de coopération internationale dans le domaine scientifique, assure une plus grande proximité des institutions membres et traduit une volonté de mieux accompagner les politiques publiques en matière d’enseignement et de recherche.» AUF

Cet accord est le fruit de discussions entamées en 2021, après plusieurs échanges entre l’AUF et le ministère marocain des Affaires étrangères.

«Cet accord s’ajoute à de nombreux autres projets de l’AUF au Maroc, dont notamment, la mise en place conjointe d’un réseau des Centres d’employabilité francophones (CEF), le lancement d’un projet structurant sur la mobilité Sud-Sud et la création de consortiums internationaux de recherche interdisciplinaire.

Avec un rôle de "relais de proximité", le Bureau national Maroc aura pour vocation la mise en œuvre d’actions structurantes, innovantes et coconstruites avec les acteurs des écosystèmes, en réponse aux besoins des territoires», conclut-on.