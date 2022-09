«Les Damnés ne pleurent pas» de Fyzal Boulifa projeté au Festival de Venise

Le film «Les Damnés ne pleurent pas» du réalisateur Fyzal Boulifa sera présenté, pour la première fois ce jeudi au Festival international du film de Venise. Selon The National, ce deuxième long-métrage du réalisateur britannique d’origine marocaine revient sur une relation ardente mère-fils inspirée des films des années 1950.

Un travail sélectionné pour les «Giornate degli Autori», appelés communément «Venice Days» et qui forment une sélection parallèle de la Mostra de Venise. Dans le film, «la bavarde Fatima-Zahra (Aicha Tebbae), une femme peut-être de mauvaise réputation, vit avec son fils adolescent Selim (Abdellah El Hajjouji), gardant à peine la tête hors de l'eau alors qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre», détaille-t-on.

Auprès du média, le réalisateur maroco-britannique explique que «l'idée de grandir en marge d'une société où le seul véritable filet de sécurité sociale est la famille a toujours fait partie de là d'où» il vient et «quelque chose qui [l]’intéressait». «Je pensais attendre un peu plus longtemps [pour une occasion de festival], dit-il. Mais je pense que le moment de Venise est idéal. Et une fois que nous faisons la première, cela nous permet d’aller à d’autres festivals par la suite.» Il dit aussi espérer que cela inclura des festivals cinématographiques au Moyen-Orient. «Nous allons certainement faire de notre mieux pour les partager avec le public partout où nous le pouvons», ajoute-t-il.

«Mes parents viennent du nord, près de Tanger. C’est une ville que j’ai toujours trouvée intrigante. C’est un endroit compliqué, difficile à pénétrer et à comprendre», raconte-t-il à propos du choix de la ville du Détroit pour tourner ce film. Le réalisateur a tenu à rendre hommage au Maroc, assurant que «c’est un endroit très propice au cinéma à bien des égards».

La même source rappelle que Fyzal Boulifa a collaboré avec les mêmes producteurs avec qui il a travaillé sur son court-métrage «The Curse», ayant remporté le prix illy à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes et qui a été nommé aux British Academy Film Awards en 2013.