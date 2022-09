France–Maroc : La CFCIM tient les Journées économiques de la santé à Lyon

La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce, tient la quatrième édition des Journées économiques Maroc-France, dédiée cette année à la santé et à la biotechnologie, du 20 au 22 septembre à Lyon. En présence de Mohamed Benchaâboun, ambassadeur du Maroc en France, la CFCIM tient cet événement en partenariat avec les ambassades des deux pays, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et Bpifrance. Après Paris, Essaouira et Toulouse, cette édition se tient ainsi à Lyon, avec comme thème «L’industrie de la santé et des biotechnologies», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Lancées le 8 octobre 2021 à Paris, les Journées économiques Maroc-France «visent à mettre en avant le potentiel de co-investissement régional ainsi que les secteurs clés de coopération» entre les deux pays. Ce cycle de rencontres «consiste ainsi à sillonner les différentes régions de France et du Maroc en vue d’accompagner les entreprises dans leur développement à l’international et d’encourager les synergies entre opérateurs économiques», on indiqué les organisateurs.

«Dans la lignée du projet royal de généralisation de la protection sociale, le système de santé marocain a entamé sa mue à travers plusieurs chantiers structurants. Parmi les acteurs principaux de ce secteur stratégique, l’industrie pharmaceutique qui génère une forte valeur ajoutée grâce à l’innovation et à l’investissement dans la recherche et développement», ajoute la même source.

L’industrie de la santé est aussi un secteur clé de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). «Son écosystème riche et diversifié réunit notamment 251 entreprises et quatre CHU», souligne-t-on. La région est «un pôle majeur pour la recherche et l’enseignement : elle se classe à la deuxième position après l’Île-de-France pour les dépôts de brevets et propose 790 formations dans les métiers de l’industrie de la santé».

Cette rencontre «permettra aux opérateurs économiques des deux pays de travailler sur de nouveaux projets de partenariat, d’import-export, de co-investissement, d’échanges commerciaux voire d’implantation autour de l’écosystème de la santé», a déclaré Jean-Charles Damblin, directeur général de la CFCIM.