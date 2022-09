«House of the Dragon» : La costumière Jany Temime confirme s’être inspirée du Maroc

Le costume de Rhaenyra Targaryen lors du deuxième épisode de la nouvelle série «House of the Dragon» diffusée sur HBO. / Ph. HBO Max - Warner Brothers

Les amoureux de la série «Game of Thrones» ont été envoûtés par la diffusion par la chaîne américaine HBO, du préquel intitulé «House of the Dragon», depuis le 21 août dernier. Plusieurs ont soupçonné, lors de la diffusion du deuxième épisode, le 29 août, une touche marocaine dans le costume de Rhaenyra Targaryen, l'un des personnages principaux de la série, qui se fait couronner «princesse héritière».

Un soupçon déjà confirmée par la costumière française de la série, Jany Temime. Dans une interview accordée au magazine Tatlerasia, elle a affirmé avoir été inspirée de la culture et de l'histoire marocaines. «Il y avait des références à l'époque médiévale avec les allures de palais et les armures. Pour les accessoires, je me suis beaucoup inspiré des mariées marocaines», a-t-elle indiqué.

«J'ai trouvé ces boucles d'oreilles et je les ai faites de plus en plus longues et j'ai pensé qu'elles avaient l'air mystérieuses. Mais ce n'était qu'un élément - je reçois des morceaux de partout, et c'est ainsi que j'ai accessoirisé les costumes. Avec la coiffe de Rhaenyra, par exemple, j'ai superposé des colliers des marchés», a ajouté Jany Temime. La costumière française de la série a fait part de sa volonté de créer «une belle version de quelque chose que les téléspectateurs seraient intéressés à porter eux-mêmes».