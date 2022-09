Larache : Une cérémonie d'accueil pour la communauté juive établie à l'étranger

Une cérémonie d'accueil a été organisée, mardi à Larache, en l'honneur de la communauté juive originaire de la ville, à l'initiative du Centre marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux. Cette cérémonie a été marquée par l'organisation d'une soirée musicale haute en couleurs à la place du Musée archéologique de la médina de Larache, qui a été rehaussée par la présence de personnalités religieuses.

La soirée, organisée sous le thème «La communauté juive au service du développement et de l'unité nationale», en coopération avec le Conseil provincial, la Commune de Larache et le Centre culturel, a été animée par un orchestre de musique andalouse et un groupe de musique Gnawa. Cette initiative vise à renforcer les liens humains, la fierté d'appartenance au Maroc, et l'attachement à la patrie et aux constantes nationales, en plus d'œuvrer à servir les intérêts supérieurs du pays, à défendre l'intégrité territoriale du Royaume et à contribuer au développement du pays.

L'événement s'est déroulé en présence d'une délégation de la communauté juive originaire de la province de Larache, composée d'environ 60 personnes en provenance de France, d'Espagne, du Canada, d'Argentine, de Suède, d'Israël, d'Andorre, de Suisse et du Mexique, ainsi que des représentants de la communauté juive du Maroc.

Le programme de cette manifestation a été marqué également par des visites à la place de la Tolérance, située au centre de trois cimetières: musulman, juif et chrétien, aux cimetières juifs, et à plusieurs monuments historiques, civilisationnels et urbains de la ville de Larache.