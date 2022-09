Tétouan : La première étape du 11ème Concours international de saut d'obstacles en octobre

Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales, la Garde royale organisera, du 6 au 9 octobre prochain à la carrière Hipica à Tétouan, la première étape de la 11e édition du Concours international de saut d’obstacles Morocco Royal Tour. Cet événement connaîtra la participation de plusieurs cavaliers étrangers des pays amis et des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux, indique mercredi un communiqué de la Garde royale.

Le Morroco Royal Tour est devenu un rendez-vous équestre incontournable au niveau international, souligne le communiqué, ajoutant que la Garde royale espère en faire une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels, tout en mettant en exergue l'expérience acquise lors des précédents concours.