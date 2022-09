Après les revers de juillet, le PJD tente sa chance dans de nouvelles élections partielles

Le secrétariat général du PJD a décidé de participer à de nouvelles élections partielles, prévues le 29 septembre, dans les circonscriptions d'Aïn Chock à Casablanca et de Guercif.

Le choix des «frères» de Benkirane s’est porté sur un ancien député, Rachid Kabile, et Abdelouafi Meziane, pour être les mandataires des listes du parti de la Lampe à Aïn Chock et Guercif, annonce ce mercredi le PJD dans un communiqué. Il est lieu de signaler que le candidat Meziane était élu, entre 2014 à 2018, à la tête de la section du Mouvement unicité et réforme (MUR) à Oujda.

Cette volonté exprimée officiellement de prendre part à un scrutin organisé par le ministère de l’Intérieur intervient quelques semaines après les revers encaissés par le PJD aux élections partielles d’Al Hoceima et Meknès.

Deux échecs que le secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane, avait attribués «aux manipulations par les agents de l’Administration territoriale du processus électoral». Des accusations que le ministère de l’Intérieur a qualifiées, dans un communiqué, d’ «allégations malveillantes et inacceptables».