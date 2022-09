Tanger : Du Burundi aux Etats-Unis, le festival TANJAzz célèbre l’universalité du jazz

De retour pour sa 21e édition, le Festival de Jazz à Tanger TANJAzz met en avant près de 30 formations de 17 nationalités, du 22 au 24 septembre. Après la passation de direction en 2019, entre le fondateur Philippe Lorin et Seven PM, société organisatrice de Jazzablanca Festival, le «nouveau» TANJAzz veut de rester «fidèle à ses acquis» en cultive son ADN spécifique, grâce à laquelle il est le premier événement musical marocain labellisé par l’UNESCO pour incarner «les valeurs de rencontre, de partage et de paix prônées par l’organisation des Nations unies».

Ainsi, la programmation promet une «expérience festivalière unique», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. Parmi les activités gratuites, une fanfare quotidienne est prévue de 16h00 à 18h00, animée par Zygos Brass Band, en démarrant par Bab El Kasbah et en passant par le Petit et le Grand Socco. «Avec un esprit jazz festif venu du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, ces musiciens sont prêts à déverser dans Tanger l’esprit et l’ambiance de la Louisiane, une musique faite pour s’amuser, danser et swinguer», indiquent les organisateurs. Chaque jour à 18h00, à l’hôtel Dixil Garden Tanger, des cours de dance seront donnés par le collectif français Shake The Swing.

Par ailleurs, deux concerts gratuits sont prévus à la Place du Tabor (Scène Socco Alto) à 16h30, et à la Place du Méchouar (Scène BMCI Kasbah) à 18h00. La première scène ouvrira jeudi 22 septembre avec le trio marocain Les Frères Souissi. Le lendemain, l’ambiance sera «jazz vintage» sera garantie, avec la chanteuse anglaise Ali Affleck. Samedi 24 septembre, la chanteuse marocaine Meryem Aassid offrira un concert aux couleurs Jazz amazigh.

Sur la Scène BMCI Kabah, une ambiance festive est prévue jeudi 22 septembre, avec le groupe français The Yellbows et ses compositions originales aux couleurs du Sud des Etats-Unis, blues, funk, jazz et new-orléans. Vendredi 23 septembre, le Maâlem tangérois Abdelmajid Domnati se produira avec sa formation Gnawa Express. Samedi 24 en clôture, le soir, The Rabid Roosters, composé de huit musiciens de différentes nationalités, propose une reprise des grands classiques de rock’n roll et blues des années 1940 et 1950.