L'Algérie dépêchera un envoyé spécial à Rabat pour inviter le Maroc au Sommet arabe

Un envoyé spécial de l’Algérie devrait arriver dans les prochains jours à Rabat, porteur d’une invitation officielle au Maroc pour prendre part au Sommet de la Ligue arabe. Selon la presse algérienne, cette invitation sera adressée au roi Mohammed VI pour le Sommet panarabe que doit accueillir la capitale algérienne, les 1er et 2 novembre prochains.

«La participation du Royaume du Maroc à ce sommet ayant fait couler beaucoup d'encre, il convient donc de noter que selon la règle établie, l'Algérie enverra un envoyé spécial au Royaume du Maroc, ce qui est considéré comme une obligation morale et un devoir politique qui exige de traiter tous les États membres sur un pied d'égalité», écrit le journal Echorouk. «Cela n’est pas lié à des relations bilatérales, mais à des relations multilatérales», précise le média proche du pouvoir algérien.

La même source a rappelé, toujours s’agissant de la participation du Maroc au prochain Sommet, que l’Algérie «a déjà participé à deux sommets arabes au Maroc, à un moment où les relations entre les deux pays connaissaient une rupture complète».

Ces éclaircissements interviennent après le discours du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, devant la session du Conseil exécutif de la Ligue arabe, tenue mardi au Caire, durant laquelle le ministre a adressé plusieurs messages à l’Algérie. «Le contexte international et arabe requiert que le prochain Sommet se tienne sur la base d'un engagement de responsabilité et loin de tous calculs étroits ou de logique dépassée, en consolidant la confiance nécessaire et en respectant les rôles de chaque partie», a souligné le chef de la diplomatie dans une allocution», a-t-il dit.

A noter que le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra s’est rendu, ces derniers jours, en Egypte et en Palestine, pour remettre aux présidents des deux pays des invitations officielles au prochain Sommet de la Ligue arabe.