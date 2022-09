Ligue Arabe : Le prochain Sommet se tiendra les 1er et 2 novembre

Le prochain sommet de la Ligue arabe aura lieu les 1er et 2 novembre, a affirmé, mardi au Caire, le secrétaire général de la Ligue arabe. «Il a été finalement décidé, lors de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, de tenir le prochain Sommet arabe en Algérie les 1er et 2 novembre», a indiqué Ahmed Abou al-Gheït lors d'une conférence de presse tenue à l’issue de la 158e session du Conseil de la Ligue arabe, ajoutant qu'il «n’est pas question de discuter d’éventuels reports, déplacements ou autres».

A cette occasion, le secrétaire général a exprimé son souhait de voir ce sommet réussir et qu’en découlent des décisions à la hauteur des défis actuels, particulièrement en l’absence de toute perspective de résolution de nombre d’affaires et de conflits qui affectent la région.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a déclaré dans une allocution prononcée devant le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, que le prochain sommet doit se tenir «sur la base d'un engagement de responsabilité et loin de tous calculs étriqués ou de logique dépassée, en consolidant la confiance nécessaire et en respectant les rôles de chaque partie».

Cette confirmation intervient après la réaction du mécontentement exprimée par l’Algérie, après les rumeurs évoquant l’éventualité d’un report. Pour rappel, le Sommet de la Ligue arabe était initialement prévu en mars 2020 et a été reporté une première fois en raison de la pandémie, à mars 2022.