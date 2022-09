Accueil de Brahim Ghali en Tunisie : La position du Maroc «reste inchangée»

La position du Maroc par rapport à l’accueil «grave et inacceptable» par le chef de l’Etat tunisien de Brahim Ghali «reste inchangée», a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. «C'est celle exprimée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans son communiqué du 26 août 2022, et partagée par l’ensemble du peuple marocain et toutes ses forces vives», a souligné Nasser Bourita dans une déclaration aux médias, depuis Le Caire.

Le ministre réagissait à la sortie médiatique du Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, Ahmad Abu El-Gheit qui a affirmé que la question serait «réglée», lors d’un point de presse consécutif à la clôture des travaux de la 158e session du Conseil de la Ligue. Pour le chef de la diplomatie marocaine, cette réaction «concerne exclusivement un paragraphe dont la délégation tunisienne a proposé l’insertion au sujet de la TICAD, et que le Maroc a rejeté catégoriquement».

En effet, l’implication d’un certain nombre de pays arabes frères, notamment la Jordanie, a permis de parvenir à un texte de compromis, qui se réfère à la coopération entre le Japon et les pays arabes, sans évoquer aucunement le Sommet de la TICAD, a en outre indiqué Nasser Bourita.