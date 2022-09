Hooliganisme : 29 arrestations avant le match Wydad-Difaa d'El Jadida

Les services de sécurité à Casablanca ont réussi, lundi, à arrêter 29 personnes et à saisir des armes blanches, dans le cadre d'interventions sécuritaires préventives à la veille du match entre le Wydad de Casablanca et le Difaa Hassani d’El Jadida. Ainsi, selon des sources médiatiques, les services de la sûreté de Casablanca ont interpellé un groupe de 17 personnes pour possession d’armes blanches dans le but de les utiliser pour commettre des crimes et délits liés à des émeutes sportives.

Les services de police ont également arrêté deux voitures utilitaires transportant des supporters se dirigeant vers le complexe sportif qui accueillait le match de football. Lors de la perquisition, 12 sabres ont été retrouvés à l'intérieur des véhicules.

Tous les suspects, dont trois conducteurs soupçonnés d'avoir participé à des actes criminels, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils ont été arrêtés dans le cadre des opérations préventives menées par les différents services, avant et pendant les matches de football, afin de neutraliser le danger émanant des auteurs d'émeutes et de prévenir diverses atteintes aux personnes et aux biens, conclut la même source.

Lundi, le Wydad a réussi à s'imposer à domicile face à son invité le Difaa Hassani d'El Jadida, pour le match d'ouverture du deuxième tour de la Botola, au stade Mohammed V, sur le score de trois buts contre un.