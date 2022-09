Le nouveau programme de coopération Maroc-UNFPA approuvé par le fond onusien

Le conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), vient d'approuver, lors d’une session annuelle formelle tenue à New York, son nouveau programme de coopération avec le Maroc pour la période 2023-2027. Ce programme, qui marque le 10ème cycle de coopération entre le Maroc et l’UNFPA, présent au Royaume depuis 1975, est aligné sur le nouveau modèle de développement pour la période 2021-2035, ainsi que sur les objectifs mondiaux transformateurs du plan stratégique 2022-2025 de l'UNFPA, indique mardi un communiqué de l’agence onusienne.

Le nouveau plan contribuera à la mise en place du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), les objectifs du développement durable (ODD) à l’horizon 2030, en particulier l’ODD n°3 relatif à la bonne santé et au bien-être et l’ODD n°5 en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles, ainsi que le nouveau Cadre de développement durable des Nations Unies avec le Maroc 2023-2027, précise-t-on de même source.

Compte tenu des priorités nationales du Maroc et de ses opportunités démographiques, le nouveau cycle de coopération se concentrera spécialement sur les jeunes âgés de 15 à 24 ans, en particulier les filles et les femmes, en tant que moteurs du développement durable, relève le Fonds, notant que le programme cherchera aussi à élargir son champ d'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux migrants et aux réfugiés parmi d’autres populations en situation de vulnérabilité.

Les actions du programme se focaliseront ainsi essentiellement sur les domaines d’interventions comme le renforcement des capacités des institutions nationales et infranationales à générer des données pour répondre aux inégalités socio-économiques, de genre, d'âge et spatiales, l'appui à l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de plans et de programmes visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes, l'inclusion socio-économique, et la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre la violence basée sur le genre.