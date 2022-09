Maroc : Leader d’Al Adl Wal Ihsane, Hassan Bennajeh convoqué par la police

L’activiste et membre du secrétariat général du cercle politique du mouvement Al Adl Wal Ihsane, Hassan Bennajeh a annoncé, hier, avoir reçu une convocation depuis jeudi dernier, de la part de la police judiciaire de Rabat. Dans un message sur son compte Facebook, il a expliqué que cette convocation est «liée à une plainte du ministère public» contre un post sur sa page, où il avait réagi en mai dernier à l’assassinat de la journaliste palestinienne Shereen Abu Aqleh et à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

«Mon message a été interprété différemment de mon intention, ce qui est confirmé par le message lui-même, avant et après, et le contexte qui renforce mon intention et réfute toute autre interprétation déformante, ce que j’ai expliqué dans le procès-verbal», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Comité de soutien à Omar Radi, Soulaimane Raïssouni, Maâti Monjib et toutes les victimes des violations de la liberté d'expression au Maroc a exprimé, hier, sa solidarité avec Hassan Benajeh. Dans un communiqué, le comité a indiqué suivre «avec beaucoup d'inquiétude et d'agacement les restrictions imposées au professeur Hassan Bennajeh». «Cela montre que la volonté de convoquer et d'entendre le professeur par la police judiciaire après la campagne de diffamation qui l'a visé consiste à faire pression sur lui pour tenter de freiner son activisme en faveur des droits humains», a ajouté l’instance.