Maroc - Danemark : Une déclaration scelle la coopération dans le domaine de la statistique

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et Statistics Denmark, l'autorité centrale des statistiques danoises, ont signé, lundi à Rabat, une déclaration visant à renforcer davantage les liens de coopération en matière de statistiques. S'inscrivant dans le cadre de la quatrième réunion du comité de pilotage du projet de partenariat conclu entre les deux parties sur la période 2020-2023, cette convention a été signée par le directeur général de la Statistique et de la Comptabilité nationale du HCP, Mohammed Bircharef, et la directrice générale de Statistics Denmark, Birgitte Anker. La cérémonie a été marquée par la présence du Haut commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et de l'ambassadeur du Danemark au Maroc, Jesper Kammersgaard,

Les deux parties considèrent que la réussite de ce projet constitue un gage pour promouvoir davantage ce partenariat et l'étendre à des domaines d'intérêt commun, notamment liés aux questions environnementales, aux objectifs de développement durable et à la migration internationale. Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Lahlimi a relevé qu'il s'agit des phases finales d'exécution du projet de digitalisation conclu avec Statistics Denmark, ayant permis de digitaliser l'ensemble des activités du HCP, partant des enquêtes sur le terrain, leur exploitation dans un cadre de travail collaboratif, à leur acheminement vers un centre de gestion des données et à la dissémination des résultats des travaux par le biais de base de données rénovées. Par ailleurs, le responsable a noté que la coopération va s'ouvrir également sur de nouveaux projets, notamment dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de l'économie verte.

Pour sa part, la directrice de Statistics Denmark a exprimé la volonté d'appuyer les efforts du HCP afin de libérer tout le potentiel de l'utilisation des données administratives dans la production statistique, de développer des statistiques d'entreprises plus rapides et plus détaillées en utilisant le nouveau registre des entreprises du HCP ainsi que d'enquêter et de partager des expériences notamment sur les statistiques de la migration.

Appuyé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark dans le cadre du Strategic Sector Program, le projet conjoint a permis notamment l'appui à la digitalisation de certaines lignes de production via le web (CAWI), la conception et l'implémentation d'un centre de gestion des données conformément aux standards de sécurité, la publication des rapports qualité, assurant aux utilisateurs une meilleure compréhension des statistiques ainsi que la refonte et la mise en ligne du nouveau portail du HCP.