Rentrée scolaire au Maroc : 7 900 000 élèves ont regagné les bancs des écoles

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa a organisé, ce mercredi, une conférence de presse à Rabat pour revenir sur les données et les nouveautés de la rentrée scolaire 2022-2023. Une rentrée organisée sous le slogan «Pour une école de qualité pour tous».

«Hier, plus de 7 millions et 900 élèves ont regagné les bancs des écoles de l’enseignement public et privé, pour ses trois cycles. La réussite de cette étape importante a nécessité une mobilisation continue des services du ministère pour prendre toutes les mesures préparatoires nécessaires», a déclaré le ministre. Chakib Benmoussa a assuré, dans ce sens, que la rentrée scolaire de cette année est marque par plusieurs particularités, d’autant plus qu’elle intervient après les trois dernières années scolaires marquées par la pandémie du Covid-19.

«La qualité de l’école marocaine est une priorité»

«Malgré les efforts du ministère pour continuer d’assurer le service d’enseignement et achever les programmes scolaires, l’école marocaine a été impactée par les effets de cette pandémie, surtout au niveau des emplois du temps et les acquis des élèves», a-t-il reconnu. «Cela pose de grands défis sur notre système éducatif pour la nouvelle année scolaire surtout pour la qualité. C’est ainsi que cette année s’inscrit dans le cadre de l’atténuation des effets de la pandémie et de rattraper le maque qu’elle a engendré», a-t-il enchaîné.

Chakib Benmoussa a assuré qu’une attention particulière sera accordé à l’emploi du temps et celui réservé à l’apprentissage, tout en «assurant le soutien pédagogique aux élèves, en les accompagnant face aux difficultés d’apprentissage, en réduisant les disparités entre eux et en poursuivant la surveillance de l’évolution de la pandémie».

La deuxième particularité reste liée au slogan de cette rentrée. «La qualité de l’école marocaine est une priorité et un but ultime qui fera l’objet de la mobilisation de tous les efforts et toutes les compétences pour qu’il soit atteint», a-t-il promis.

Le ministre a révélé la préparation d’une feuille de route qui définit les lignes de la réforme pour la période 2022-2026 afin de disposer d’un cadre de travail «clair et homogène permettant d’orienter les efforts des différents intervenants vers des priorités définies, des objectifs clairs et des mesures pratiques et fortes valeurs ajoutées sur la qualité de l’enseignement». Une feuille de route émanant des consultations «élargies» menées par le ministère, a-t-il souligné. «Cette dynamique a été marquée par la participation d’environ 100 000 participants», s’est-il félicité.

Trois objectifs pour l’actuelle rentée scolaire

Chakib Benmoussa est revenu sur les trois objectifs de cette rentrée. Il s’agit d’«assurer la scolarisation de tous les enfants en âge de fréquenter l’école et poursuivre l’enseignement obligatoire tout en accordant une priorité à l’éducation précoce par enseignement primaire et à l’enseignement primaire», a-t-il déclaré. Il s’agit également d’«améliorer le niveau de maîtrise chez les élèves et s’assurer de leur acquisition des outils nécessaires» et de renforcer l’ouverture chez les élèves et leur imprégnation de valeurs». «Ces objectifs ont constitué un cadre référentiel et structurant des différentes opérations préparatoires pour la rentrée scolaire ayant fait l’objet de mesures anticipatives pour assurer un démarrage de l’année scolaire en temps voulu dans les différents établissements», a commenté le ministre.

«La nouvelle rentrée assoit une nouvelle étape dans le cadre de la réforme (…) J’appelle les différents intervenants et partenaires s’inscrire pleinement dans la mise ne place de la feuille de route qui donnera une forte impulsion à la réforme éducative cruciale dans notre pays afin de participer tous et de différentes positions à rendre à l’école marocaine sa place et à construire une école marocaine de qualité, qui joue pleinement son rôle éducatif et de développement». Chakib Benmoussa

La rentrée scolaire en chiffres

Revenant sur les données de la rentrée, qui seront reconfirmées en octobre, le ministre a indiqué que 7 900 000 élèves ont regagné les écoles primaires, secondaires et de secondaire qualifiant, en hausse de 1% par rapport à l’année dernière. La hausse est de 2,4% dans l’école publique, à 6,9 millions d’élèves contre 1,1 million pour l’école privée, soit une baisse de 7%. «Pour les élèves inscrits pour la première année du primaire, leur nombre dépasse 771 000, soit une hausse d’environ 5% par rapport à l’année dernière», a-t-il expliqué.

Pour l’enseignement préscolaire, le nombre des inscrits augmentent aussi de 14% pour atteindre 525 000 enfants inscrits dans 26 000 classes, dont 49,6% de filles. Le ministre a ajouté que 63% sont inscrits dans le milieu rural auquel la priorité a été donnée quant à la généralisation de cet enseignement. «Au cours de l’année scolaire en cours, 4 700 nouvelles classes ont été ouvertes», insiste-t-il, alors que plis de 5 000 éducateurs ont été recrutés pour cette rentrée.

Le ministre a indiqué aussi que 169 écoles ont été créées, dont 97 en milieu rural dont la moitié destinées au primaire. «Un effort supplémentaire a été fait pour agrandir aussi certaines salles de classe, soit environ 5 300 nouvelles salles qui s’ajoutent à environ 1 077 salles de classe», a-t-il dit.

S’agissant des ressources humaines, Chakib Benmoussa a noté que parmi les 292 000 enseignants, 15 000 ont été fraichement recrutés, dont 7 700 pour l’enseignement primaire. Et de révéler que le ministère compte recruter 20 000 cadres des académies régionale d'éducation et de formation pour la prochaine rentrée scolaire, à partir de fin octobre.