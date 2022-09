Maroc : L'encours des titres de créance détenus par les étrangers et les MRE à 3,6 MMDH en 2021

L'encours des titres de créance (bons de trésor, obligations, certificats de dépôt, billets de sociétés de financement et billets de trésorerie) détenus par les étrangers et les Marocains résidant à l'étranger (MRE) s'est élevé à 3,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Plus de 85% de l'encours appartient aux personnes morales étrangères non résidentes, suivies par les personnes physiques étrangères résidentes (6,7%), précise l'AMMC dans son rapport sur l'investissement étranger en instruments financiers au titre de l'année 2021.

Les positions des étrangers sur les titres de créance concernent exclusivement des valeurs non cotées en Bourse dont 78% investis en bons du trésor, 14% en certificats de dépôt et 9% en obligations, fait savoir la même source. Le montant des investissements étrangers dans les bons de trésor a connu une légère baisse, passant de 2,84 MMDH en 2020 à 2,78 MMDH en 2021, portant sur des maturités comprises entre 2 et 30 ans.

De son côté, les investissements en certificats de dépôt ont connu une hausse de 154 millions de dirhams (MDH) pour atteindre un encours de 484 MDH à fin 2021.

Par ailleurs, l'investissement étranger en obligations a atteint 310 MDH en 2021, contre 1,02 MMDH un an auparavant.