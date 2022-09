Coupe arabe U17 de football : Le Maroc affronte l'Algérie en finale

La sélection nationale de football des moins de 17 ans a composté son billet pour la finale de la coupe arabe de la catégorie en battant son homologue yéménite (2-0), en demi-finale de la compétition, disputé lundi soir à Sig (Mascara) en Algérie. Mouad Bakizane a inscrit le premier but marocain à la 78e, avant que Said Rafai ne scelle le sort du match en faveur des lionceaux de l'Atlas à la 90+5 sur un bel exploit individuel.

Dans l'autre demi-finale, disputée plus tôt dans l'après-midi sur la même pelouse, la sélection algérienne s'était qualifiée pour la finale aux dépens de son homologue saoudienne aux tirs au but 5-4, (0-0, temps réglementaire).

Les protégés de Said Chiba, qui malgré le faux pas lors de leur entrée en lice dans la compétition, n'ont pas démérité sur l'ensemble du parcours et prouvé qu'ils méritaient leur place dans le dernier carré, d'abord, puis en finale. Face à un adversaire qui s'est montré coriace et dur à jouer, les Marocains ont su négocier les différentes phases du match et parvenir à tirer leur épingle du jeu en toute fin de rencontre pour décrocher leur billet pour la finale et donner rendez-vous aux Algériens le temps d'un derby maghrébin qui s'annonce palpitant.

La finale est programmée le jeudi 8 septembre au stade de Sig (Mascara).