Art d'El Aïta : Le 21ème festival national revient du 9 au 11 septembre à Safi

La 21e édition du Festival national de l'art d'El Aïta, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, se tiendra, du 9 au 11 septembre à Safi. Initiée en partenariat avec la préfecture de la province de Safi, cette manifestation s'inscrit dans le cadre des rendez-vous culturels mis sur pied par le ministère pour la valorisation du patrimoine civilisationnel national et la préservation de la mémoire artistique collective, indique la direction régionale de la culture de Marrakech-Safi, dans un communiqué.

Cette édition mettra en relief les diverses rythmes et sonorités de l'art d'El Aïta en tant qu’expression identitaire aux multiples affluents, qui puise sa référence et son authenticité dans le patrimoine local marocain, explique la même source, ajoutant que les activités programmées lors de ce festival permettront de mettre en avant les rythmes de cet art ancestral qui reflète la richesse de la culture marocaine avec ses divers affluents civilisationnels et humains.

Prendront part à cette édition 22 troupes issues de différentes régions du Royaume et représentant les divers styles musicaux de cet art (Hasbaoui, Haouzi, Zaâri, Marsaoui, Mellali et Jebli), outre des soirées qui seront animées par la grande figure de cet art, Hajib Farhane, et Mohamed Mahfoudi. La place Moulay Youssef abritera des spectacles traditionnels présentés, entre autres, par les artistes et troupes de Ouled Sbaamia, Nojoum Labhalil, Ayoub El Abdi et Settati. Cette manifestation sera aussi marquée par l’organisation d'un séminaire sur «L'art d'El Aïta, entre l'affluent local et le commun universel», avec la participation de Hassan Najmi et Driss El Attar.

Parallèlement aux activités du festival, une exposition collective d'art plastique, des photos de figures auxquelles le festival a rendu hommage au fil des éditions précédentes et d'instruments de musique de l’art d’El Aïta, sera également aménagée, en partenariat avec l'association pour la culture et l'art «Horizon Art».

A noter que ce 21ème festival d’El Aïta rendra hommage à Fatima Moujad et à Abderrahim El Jibili, deux grandes figures ayant contribué à la pérennisation et à la valorisation de cet art ancestral.