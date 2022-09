Colère en Espagne contre une ex-ministre défendant la marocanité de Ceuta et Melilla

L'Espagne enregistre une levée de boucliers contre les déclarations de l’ancienne ministre socialiste de l’Habitat, sous le gouvernement Zapatero, María Antonia Trujillo, appuyant la marocanité de Ceuta et Melilla. Au sein de son propre parti, le PSOE, des voix autorisées s’élèvent pour condamner ses propos.

«Il ne faut pas douter de l’espagnolité de Ceuta et Melilla», a affirmé dimanche le porte-parole du groupe des députés du PSOE, le Basque Paxi Lopez. «Le gouvernement n’est pas d’accord» avec la sortie de l’ex-ministre, a-t-il ajouté.

Le PSOE de Melilla a pris le relais pour fustiger «des opinions personnelles exprimées par María Antonia Trujillo sur Melilla et Ceuta, qui ne représentent personne au sein du PSOE» et qui sont «fausses et inacceptables». Même son de cloche auprès des socialistes de Ceuta.

Le président de Ceuta, Juan Vivas du Parti populaire, s’est invité à la polémique, jugeant ces déclarations d’une «déloyauté institutionnelle inacceptable» et affirmant que «la souveraineté et l'espagnolité des deux villes autonomes n'admettent ni discussion ni doute». A Ceuta, le Parlement local a même décidé de désigner Mme Trujillo «Persona non-grata» dans la ville.

«Ce qu'elle a dit sur Ceuta et Melilla est injuste, déloyal et disproportionné», a estimé pour sa part le président de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos).

Trujjlo sur la voie de Maximo Cajal

Vox s’est vite emparé des propos de l’ex-ministre socialiste pour décocher des flèches en direction de l’ensemble de l’exécutif Sanchez. «Ce sont des déclarations infâmes», a fustigé l’eurodéputé et vice-président de l’Action politique à la formation d’extrême droite, Jorge Buxadé. Pour lui, les propos de l'ancienne ministre sont «une preuve» qu’elle serait à la solde du Maroc. «Cela doit être dénoncé et condamné», a-t-il exigé. «Mais la question qui se pose est de savoir si elle travaille seule, ou tout le parti socialiste, ou tout le gouvernement pour le Maroc», s’est-il demandé lundi lors d’un point de presse.

Au-delà de cette polémique politicienne, il est lieu de préciser que l’ex-ministre n’est pas la première responsable espagnole à défendre la marocanité de Ceuta et Melilla. Dans son livre «Ceuta et Melilla, Olivenza et Gibraltar, où s'arrête l'Espagne ?», paru en 2003, Maximo Cajal, un diplomate et ancien conseiller du Premier ministre José Luis Rodriguez Zapatero de 2004 à 2008, avait réclamé la rétrocession des deux villes au Maroc.

Lors de sa participation, vendredi, à une conférence à Tétouan aux côtés de Zapatero, María Antonia Trujillo a jugé les revendications marocaines sur les deux villes «pleinement justifiées». «Ceuta et Melilla sont arabes depuis plus longtemps. Elles ne sont pas chrétiennes», a-t-elle martelé.

Pour rappel, le roi Hassan II avait proposé en 1987, dans une lettre adressée à Juan Carlos, de mettre en place un comité mixte de réflexion composé d’experts des deux parties et chargé de l’examen de l’avenir des deux villes. Une offre rééditée en mars 1994 mais qui n’a jamais reçu de réponse de la part de Madrid. En 2002, le roi Mohammed VI avait remis en selle la même proposition lancée 13 ans auparavant par son père, mais sans succès.