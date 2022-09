Sahara : Après le Polisario, le MSP invite des Mauritaniens

Dans le cadre de la préparation de son congrès, prévu les 22 et 23 septembre aux Iles Canaries, une délégation du Mouvement Sahraouis pour la Paix, conduite pas son secrétaire général, El Hach Ahmed, effectue une visite en Mauritanie.

A Nouakchott, la mission a remis au président du Front populaire mauritanien, Mohamed Mahmoud Attalba, une invitation pour assister à la réunion que le MSP prévoit d’organiser dans les semaines à venir à Las Palmas. D’autres formations mauritaniennes seront conviées à prendre part à ce conclave.

Outre l’opération de distribution des invitations, la délégation ambitionne de persuader ses interlocuteurs mauritaniens que le MSP est «le représentant légitime et crédible capable de parvenir à une solution juste et durable au problème du Sahara occidental», indique le Mouvement Sahraoui pour la Paix dans un communiqué. Lors de l’annonce de sa création, en avril 2020, le MSP avait pour objectif d’être «le représentant légitime du peuple sahraoui». A cet effet, le Mouvement avait adressé des lettres à l'ONU, l'Union européenne et à des puissances internationales ayant une influence sur la question du Sahara.

Pour rappel, en août 2021, une délégation du MSP s’est rendue en Mauritanie où elle a rencontré notamment le secrétaire général du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), Ahmed Ould Daddah, le frère du premier président de la Mauritanie, et le chef de l’Union des Forces du Progrès (UFP) (ex-communiste), Mohamed Ould Mouloud. Un parti qui affiche publiquement son soutien aux positions du Polisario.

Cette visite en Mauritanie intervient alors que des voix au sein du MSP se plaignent de «manœuvres» visant à torpiller leur congrès aux Iles Canaries.