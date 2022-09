Le sommet arabe au centre de la visite de Bourita en Jordanie

A la veille d’une nouvelle session du conseil exécutif de la Ligue arabe, le ministre marocain des Affaires étrangères s’est rendu, ce lundi, à Amman où il a rencontré son homologue jordanien, Ayman Safadi.

«Nous avons examiné tous les différents points qui sont sur l’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe» de demain au Caire, a indiqué le chef de la diplomatie jordanienne lors d’un point de presse animé avec Nasser Bourita.

«Nous sommes d’accord sur l’opérationnalisation de l’action arabe commune. C’est notre objectif et un impératif pour nous tous afin de nous permettre de résoudre nos crises régionales», a-t-il souligné. La session du mardi 6 septembre du conseil exécutif de la Ligue arabe devra statuer sur la tenue ou non du prochain sommet de la Ligue arabe, que l’Algérie souhaite accueillir en novembre prochain.

Safadi a par ailleurs réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara et appelé à une solution politique du conflit, sous l'égide des Nations unies, et dans le cadre de la souveraineté du royaume. Pour rappel, en mars 2021, Amman a ouvert un consulat à Laayoune.

Dans sa déclaration, le ministre marocain a vite renvoyé l’ascenseur à son hôte, en réaffirmant l’appui du Maroc à la «tutelle hachémite sur les lieux saints islamiques et chrétiens à Al Qods». Pour mémoire, le communiqué publié, fin mars 2019 à Rabat au terme des entretiens entre le roi Mohammed VI et le roi Abdellah II, avait salué le rôle joué par le souverain hachémite dans la protection des lieux sacrés islamiques et chrétiens de la ville palestinienne.

Les deux parties ont convenu de tenir, dans les mois à venir, une nouvelle session de la haute commission mixte, dont la dernière édition remonte à 2016, a révélé à la presse Ayman Safadi.