Maroc-Israël : Une conférence à Tel Aviv sur le développement des relations commerciales

La Bourse de Tel Aviv a accueilli, ce lundi, une conférence sur les opportunités d'emploi au Maroc et le développement du partenariat commercial entre le Maroc et Israël. «Cet événement, organisé par Firon-UGGC en partenariat avec deux associations patronales israéliennes, sera l'occasion de mettre en lumière les opportunités d'investissement au Maroc ainsi que de découvrir des secteurs clés pour la croissance», a déclaré David Govrin, chef du bureau de liaison israélien au Maroc, dans un tweet.

تحتضن بورصة تل أبيب يوم الاثنين المقبل ندوة مغربية إسرائيلية لمناقشة موضوع تأمين الاستثمارات في المملكة! إن هذا الحدث المنظم من طرف Firon-UGGC بشراكة مع جمعيتين اسرائيلتين لأرباب العمل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب و كذلك أكتشاف القطاعات الاساسية للنمو! pic.twitter.com/DQ2azbU0rg — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) September 2, 2022

Le site de la chaîne israélienne i24news a précisé, pour sa part, que la conférence portera sur trois thèmes principaux : «les investissements et les partenariats, comment négocier et sécuriser les opérations au Maroc et en Afrique et les économies complémentaires : possibilité de coopération économique entre Israël et le Maroc». La conférence cible spécifiquement les entrepreneurs, les gestionnaires de capital-risque, les fonds de capital-investissement et les employés et les chefs d'entreprises israéliennes/internationales cherchant à travailler au Maroc.