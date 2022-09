Maroc : Un million de colis pris en charge par Tawssil, bras logistique de Cash Plus

Depuis son lancement à l’attention des e-commerçants en 2020, puis aux particuliers un an plus tard, le service Tawssil cartonne. «A seulement deux ans, un million de colis ont été pris en charge, 200 000 destinataires ont été livrés et plus de 1 000 localités ont bénéficié de la livraison à domicile», indique Cash Plus dans un communiqué.

«Ces performances ont été atteintes grâce à la capillarité du réseau de Cash Plus et à la mise en place d’un écosystème logistique fort de 30 hubs régionaux, assurant une couverture optimale sur l'ensemble du territoire marocain», a affirmé Reda Rachdi, directeur général de Tawssil Logistics, cité par le communiqué. Celui-ci rappelle que Tawssil est une marque du groupe Cash Plus, pensée pour booster la chaîne de valeur de l’entreprise en offrant un service à forte valeur ajoutée permettant, dans des délais express et sur tout le territoire national, l’envoi et la réception de colis, avec la possibilité pour le destinataire de régler, à la livraison ou dans le Point Tawssil, le prix du produit acheté.

Tawssil a ainsi «prouvé tout son intérêt, auprès des e-commerçants et ce dès le déclenchement de la pandémie Covid-19», poursuit le communiqué, expliquant que cet intérêt «s’est accentué depuis jusqu’à devenir un support incontournable pour les e-commerçants qui trouvent, grâce à ce service disponible 6/7, la possibilité de suivre leurs colis en temps réel, de déclencher le ramassage gratuit à partir d’un seul colis et d’être assuré du paiement par leurs clients à la livraison, partout au Maroc».

Bras logistique du groupe Cash Plus, Tawssil Logistics développe également des offres spécifiques aux grandes et moyennes entreprises pour tous les colis compris entre 1 et 13 kg, comprenant notamment des services de Warehousing.