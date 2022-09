Africa Eco Race : La 14e édition transitera par El Guerguerate, silence du Polisario

Après le report de la 13e édition, le Rallye Africa Eco Race revient pour une 14e édition prévue du 15 au 30 octobre. Comme à l’accoutumée, les concurrents partiront à l'assaut du désert en traversant le Maroc et le Sahara, la Mauritanie et le Sénégal, avant l’arrivée à Dakar.

«Après presque deux ans d’absence due à la pandémie et aux fermetures des frontières, les participants ont répondu présent malgré le report de l’édition 2022 de l’Africa Eco Race de mars à octobre ; un calendrier compliqué compte tenu du nombre d’épreuves reportées à cette période», expliquent les organisateurs. «Même si le plateau ne sera pas aussi conséquent que lors de la dernière édition, l’Africa Eco Race s’élancera pour le plus grand plaisir de tous», promettent-ils.

La caravane de la 14e édition sera composée de 550 personnes, de 200 véhicules dont 80 véhicules en course et près d’une trentaine de nationalités seront représentées, poursuit la même source. Dans ce sens, le rallye partira depuis la Principauté de Monaco avec un départ en nocturne, le 15 octobre 2022, quai Antoine 1er. Après deux nuits à bord du bateau mis en place spécialement pour cette 14ème édition par GNV, le rallye commencera véritablement le 18 octobre, depuis Nador», détaille-t-on.

Ainsi, comme pour les éditions précédentes, le Rallye entamera cette année l’étape saharienne le 20 octobre, en arrivant à Assa Zag puis à Dakhla le 23 octobre. Les participants transiteront, le 24, par le poste-frontière d’El Guerguerate entre le Maroc et la Mauritanie.

Cette annonce n’a pas encore fait réagir le Front Polisario. Ce dernier semble ainsi avoir appris de ses erreurs du passé. En effet, lors de l’édition précédente, le mouvement séparatiste, habitué jusque-là aux menaces, a procédé au blocage du poste-frontière d’El Guerguerate en guise de protestation. Des jeunes sahraouis, brandissant des drapeaux du Polisario, avaient pris protesté quelques jours avant le passage des participants à la 12e édition du Rally par le corridor en direction de la Mauritanie.

Les Nations unies avaient alors adressé un appel au Front, en exigeant le «maintien de la circulation civile et commerciale régulière» et en appelant à «l'abstention de toute action susceptible d’altérer le statu quo dans cette zone tampon». L’épisode s’est alors conclu avec le déblocage du poste-frontière et le passage des participants vers la Mauritanie.

A rappeler qu’en novembre 2020, les Forces armées royales (FAR) avaient mis définitivement fin aux harcèlements des éléments du Polisario, en mettant en place un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon d'El Guerguerate, reliant le Maroc à la Mauritanie. Suite à cette intervention, le Front Polisario a annoncé la rupture de l’accord du cessez-le-feu de 1991 en déclarant que «les batailles ont commencé et la guerre a éclaté».