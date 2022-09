Le Trophée de la Coupe du monde de la FIFA arrive au Maroc ce samedi

Le Trophée de la Coupe du monde de la FIFA sera à Casablanca, le samedi 10 septembre 2022, dans le cadre de sa cinquième Tournée internationale organisée par Coca-Cola. Les fans de football Marocains pourront ainsi découvrir le Trophée sportif le plus convoité au monde et de prendre des photos souvenirs avec, indique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi. La même source ajoute que 32 pays qualifiés aux phases finales de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, dont le Maroc, sont concernés par cette tournée internationale du Trophée et tiendront des événements et des festivités spécifiques.

«A travers cette tournée inédite du Trophée original en or massif de la Coupe du monde FIFA, Coca-Cola et ses partenaires désirent mobiliser les férus de football dans le monde entier et célébrer avec eux l'événement sportif le plus important et le plus attendu, quelques mois avant sa tenue», poursuit la même source. «Cette année, nous sommes ravis d'apporter l'emblématique Trophée original de la Coupe du monde de la FIFA au Maroc», a déclaré Mehdi Alami, Directeur général de Coca-Cola Maroc. «Pour des milliers de personnes, cette tournée est un événement unique et inédit, qui permet de rapprocher d’un symbole très convoité du football mondial et de partager une passion commune pour ce sport», ajoute-t-il, cité par le communiqué.

Le trophée de la Coupe du monde de la FIFA sera exposé à Casablanca, au cœur de l’espace vert Anfapark au plaisir des aficionados du football. Pour pouvoir entrer dans la Coca-Cola Fan Zone qui sera mise en place, les participants pourront gagner leur billet dans certains magasins Carrefour, au Megarama Casablanca, ou par le biais de divers jeux sur Hitradio, Radio Mars et sur les réseaux sociaux Coca-Cola Maroc, indique la même source.

En plus du Trophée, le Maroc accueillera aussi le champion du monde David Trezeguet, «qui a non seulement remporté le Trophée en 1998 avec la France mais aussi le championnat d'Europe de football en 2000».