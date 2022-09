Marrakech : Hansjörg Huber, fondateur du Village des enfants de l’Atlas, est décédé

Fondateur d’Atlas Kinder et de l’association Les Enfants de l’Atlas, Hansjörg Huber est décédé, samedi dans la nuit, a rapporté dimanche l’ONG. L’associatif d’origine suisse est connu pour avoir construit un orphelinat à Tahanaout, qui recueille des centaines d’enfants, dont certains en situation de handicap. Hier, défunt a été inhumé au cimetière européen de Marrakech.

«Ses fils seront là pour continuer la mission humanitaire qui nous a lié au village d’enfants Atlas Kinder», a indiqué l’association. En janvier dernier, Hansjörg Huber était revenu sur la création de ce village d’enfants, en soulignant être «sensible au sort des plus faibles depuis plus de 50 ans». «Pourquoi n’a-t-il rien alors que moi j’ai tout ? Cette question me préoccupe depuis que j’ai visité un village d’enfants en Suisse à l’âge de 22 ans. C’est à ce moment-là que j’ai su qu’un jour, je voudrais créer quelque chose de similaire», avait-t-il expliqué dans une interview.

Après avoir mis fin à sa carrière d’entrepreneur dans le secteur des assurances, Hansjörg Huber fait connaissance d’enfants abandonnés au Maroc. En 2008, il quitte la région de Zurich pour déménager à Marrakech. A Tahanaout, il décide de céder la moitié de sa fortune pour construire le village. «La construction a commencé en 2013 et les premiers enfants ont emménagé en 2015», avait-il rappelé.

Le village d’enfants accueille les bébés abandonnés, et d’autres issus de familles très démunies. La plupart des enfants sont attribués au centre par les tribunaux familiaux. Les mères d’accueil, elles, viennent souvent des villages environnants, pour bénéficier d’une formation et être des personnes de référence.