Mondial-2022: Les leaders des supporters du Maroc en visite à Al Thumama Stadium

Le stade Al Thumama, qui abritera deux matchs des Lions de l'Atlas, face à la Belgique et au Canada. / DR

Le Comité suprême pour la livraison et l'héritage du Qatar a organisé, samedi à Al Thumama Stadium à Doha, un événement spécial pour les leaders des supporters de la sélection nationale marocaine de football. S'inscrivant dans le cadre du Réseau qatari de leaders de fans (Qatar Network of Fan Leaders), cet événement vise à assurer la promotion de la Coupe du Monde 2022, explorer l'un des stades de ce Mondial qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, en plus de présenter les modalités d'organisation du stade pendant le tournoi.

Au cours de cette visite, les leaders des fans de la sélection marocaine, au nombre d'une cinquantaine, ont été informés des installations du stade Al Thumama, qui abritera deux matchs des Lions de l'Atlas, face à la Belgique et au Canada pour le compte du groupe F, qui comprend également la Croatie, finaliste de la dernière édition. Les visiteurs ont également pu explorer toutes les installations de ce stade, en plus d'imaginer l'ambiance exceptionnelle qu'ils vivront réellement une fois donné le coup d'envoi du premier mondial tenu dans le monde arabe et au Moyen-Orient.

L'événement comprenait une visite d'introduction à tout ce qui concernait ce chef-d'œuvre architectural, en commençant par les sections du stade, les entrées et les sorties, les vestiaires, les tribunes des supporters... Ils ont également eu le temps de voir de près la qualité d'une pelouse, qui répond à toutes les normes de la FIFA.

A cette occasion, l'ancien Lion de l'Atlas et actuel entraîneur du Qatar SC, Youssef Safri a indiqué que l'organisation de la Coupe du monde au Qatar est une fierté pour tous les Arabes, tout en exprimant sa grande confiance que cette édition sera une vraie réussite dans l'histoire du Mondial. Il a souligné que la sélection marocaine ne fera pas le voyage au Qatar uniquement pour participer, mais cherchera à aller le plus loin possible dans une compétition tenue dans un pays arabe.

L'ancien milieu de terrain du Raja de Casablanca a affirmé que les supports marocains ont marqué de leur empreinte plusieurs manifestations sportives.

Pour sa part, Youssef Chhibo a souhaité grand succès à la sélection marocaine, dans un groupe très élevé.