La migration vers les îles Canaries freinée après la crise entre le Maroc et l'Espagne

Les arrivées de migrants vers les îles Canaries ont augmenté de 15%, à fin août 2022 par rapport à un an auparavant, a indiqué samedi le ministère espagnol de l’Intérieur. Dans son bilan, le département a fait état de 10 637 arrivées de migrants dans les îles, soit près de 1 400 de plus qu’en août de l’année dernière, une tendance qui diffère du bilan global qui montre une réduction de 10%.

Cependant, le flux est «très différent» de celui connu à la même date entre 2021 et 2020, lorsque la hausse des arrivées aux Canaries a atteint 115%, souligne Publico. Les dernières données montrent, malgré une légère augmentation du nombre de personnes, une légère diminution du nombre de bateaux (huit de moins), ce qui indique que les départs habituels ont été réduits.

Le mois d’août, traditionnel mois de migration, n’a enregistré que quelques pics d’arrivées, comme celle de près de 700 personnes en seulement quatre jours au milieu du mois, au cours de laquelle quatre migrants sont morts, dont une fillette de sept ans. Des experts indiquent que l’essentiel des arrivées s’est concentré au cours des trois premiers mois de l’année et qu’elles se sont atténuées depuis fin mars, un changement significatif qui s’ajoute à d’autres variations telles que le nombre moyen d’arrivées journalières, la zone de départ des embarcations, les îles où elles arrivent et les nationalités.

Si l’Intérieur espagnol ne fournit pas de données précises sur l’origine des personnes secourues, des sources officielles affirment que les arrivées de Marocains, majoritaires jusqu’à présent, a considérablement diminué. Les mêmes sources font état d’une baisse des départs depuis Dakhla, ajoutant que ces derniers se concentrent maintenant dans les zones proches de Tarfaya et Tan-Tan.

Pour le média, cette route migratoire «semble changer» après la fin de la crise diplomatique avec le Maroc et le changement de position de l'Espagne sur la question du Sahara. Mais elle reste «la plus meurtrière et l’une des plus dangereuses». En effet, selon Caminando Fronteras, au moins 800 personnes sont mortes ou ont disparu dans leur tentative d’atteindre les îles Canaries dans les six premiers mois de 2002.