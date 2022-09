France : Une école musulmane fermée par la préfecture de Villeurbanne

La préfecture de Villeurbanne, limitrophe de Lyon, a décidé fin août d’interdire à un école musulmane d’ouvrir ses portes par arrêté préfectoral. Selon Lyon Mag, l’école privée musulmane El Qarni située dans le quartier Saint-Jean à Villeurbanne accueille d’ordinaire une centaine d’enfants en primaire

C’est depuis le mois de février que la mairie de Villeurbanne et l’Education nationale alertent la direction d’El Qarni sur «la nécessité de mettre en conformité les classes situées au-dessus d’une salle de prières et d’une mosquée», ajoute la même source. La commission de sécurité du service départemental-métropolitain d'incendie de secours avait relevé de «graves manquements concernant le chauffage, l’isolation ou encore le gaz». «La seule solution trouvée par l’école était de déménager dans de nouveaux locaux à Vaulx-en-Velin mais ces derniers n’étaient pas non plus aux normes», explique-t-on encore.

Pour Lyon Mag, l’école musulmane «ne rouvrira donc pas tant que la commission de sécurité ne sera pas satisfaite lors d’un nouveau passage sur place», alors que les enfants scolarisés dans l’établissement musulman ont été, pour cette rentrée, dirigés vers d’autres établissements.