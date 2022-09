Maroc : Trois arrestations et plus d'une tonne de résine de cannabis saisie à Tétouan

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tétouan ont procédé, vendredi, à l’arrestation de trois récidivistes, âgés de 23 à 45 ans, pour leur lien présumé avec un réseau criminel impliqué dans une tentative de trafic d’une tonne et 350 kilogrammes de cannabis. Un premier suspect a été interpellé en flagrant délit de possession et commercialisation de cannabis dans la région de Martil, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les fouilles et investigations effectuées ont permis d’identifier ses deux présumés fournisseurs avant de les appréhender dans la région de Bni Bouzra dans la banlieue de la ville de Chefchaouen, ajoute la même source.

#مكافحة_تهريب_المخدرات

تطوان.. حجز طن و350 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. pic.twitter.com/JkIBiPyDJ6 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 2, 2022

Les opérations de fouille effectuées en coordination avec les services de la gendarmerie royale dans un hangar occupé par les deux présumés fournisseurs ont abouti à la saisie d’importantes quantités de cannabis, atteignant les 1 350 kilogrammes.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire et déterminer ses éventuelles ramifications aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Cette opération intervient dans le cadre des efforts intenses et continus des services de la Sûreté nationale pour lutter contre les réseaux de trafic de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.