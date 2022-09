Italie : Un Marocain décède sur son lieu de travail après une chute mortelle

Un Marocain résidant en Italie, a rendu l’âme jeudi dans un hôpital de la province de Bergame. Le Marocain a succombé à ses blessures suite à une chute mortelle, alors qu’il travaillait le long d’un chantier routier sur le territoire d’Avarara, rapporte les médias italiens locaux.

Après sa chute, le Marocain, âgé de 31 ans a été hospitalisé d’urgence à l’hôpital Pape Jean de Bergame et y a été opéré. Toutefois, son état de santé s’est aggravé par la suite.

Omar Ait Youssef habitait à Mondovi, dans la province de Cuneo. Son décès a fait réagir les syndicats FenealUil, Filca Cisl et Fillea Cgil de Bergame. «Nous dénonçons depuis longtemps que les chutes sont la première cause d’accident grave ou mortel dans la construction. Nous restons maintenant dans l’attente des vérifications de la part des autorités afin de mieux clarifier la dynamique exacte et les responsabilités éventuelles», affirment-ils, rappelant que si «tous les dispositifs de protection sont utilisés, ce genre de drames ne peuvent pas se produire».

Le décès d’Omar Ait Youssef sur le lieu de son travail intervient un jour après un autre drame survenu en Italie, où un ouvrier de 59 ans, de nationalité marocaine, est mort après s’être coincé dans les machines de l'entreprise où il travaillait.