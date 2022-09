Première vidéo des canons Caeser reçus par les FAR

Le Maroc a réceptionné son premier lot de canons Caeser, indique la page Facebook Far-Maroc. En janvier 2020, les Forces armées royales avaient commandé à la société française Nexter 36 canons Caeser (de 155 mm) à grande cadence de tir, montés sur camions et capable de frapper une variété de cibles de haute précision de 4 et 42 km.

First appearance of the Moroccan Caesar 155mm howitzer..

That beauty gaves Russian trash hard time in Ukraine. pic.twitter.com/RkOGh2M2eV