Maroc : Le Conseil de la concurrence pour une suppression «progressive» des aides de l'Etat

Le Conseil de la concurrence a dévoilé, cette semaine, son rapport de l’année 2021, présenté au roi Mohammed VI. Dans ce rapport, le conseil dirigé par Ahmed Rahhou revient notamment sur la situation de la concurrence, l’année dernière, dans le royaume, dans un contexte marqué par la reprise de la relance économique, après la crise liée au Covid-19.

«Il est sûr que la concurrence a été ardemment mise à l’épreuve dans ce contexte de crise et apparait aussi dans cette étape cruciale de l’évolution de l’économie marocaine comme un défi majeur du nouveau modèle de développement», indique le conseil dans la présentation du rapport adressée au souverain. «Toutes les priorités de la relance économique se trouvent impactées par la situation de la pandémie de Covid-19», ajoute-t-on.

Les activités tertiaires ont «bénéficié essentiellement» des aides de l'Etat en 2021

Le conseil reconnaît ainsi que «cette relance demeure tributaire de la vitesse de déploiement de la campagne de vaccination, des nouvelles mutations du virus et des décisions gouvernementales sur la manière de gérer les risques sanitaires». Le conseil reconnaît aussi que les mesures de soutien déployées au début de la crise pandémique par le Comité de veille économique et les mécanismes engagés dans le cadre de la loi de finances rectificative 2020 se sont tous orientés vers l’amortissement des chocs affectant simultanément les capacités productives et la demande des biens et services». «Le dosage effectué entre les mesures de soutien de l’offre et celle de la demande a permis de maitriser le niveau général des prix sur les marchés des biens et services au cours de cette période de stabilisation», se félicite-t-il.

Ainsi, l’année dernière, «les aides de l’Etat ont porté sur les objectifs de relance et de réadaptation, par la mise en œuvre du "Pacte pour la relance économique et l’emploi" signé au mois de juillet 2020 entre l’Etat, les entreprises et le secteur bancaire». Un accord qui «apporte des avantages financiers directs, sous forme de concours financiers issus d’un fonds dédié et destiné à des projets d’investissements dans le cadre de Partenariat Public-Privé ou au renforcement des capitaux des entreprises aux fins de leur développement, ou encore sous forme d’avantages indirects, représentés par des prêts garantis par l’Etat ou par une opérationnalisation de la préférence nationale dans la commande publique».

Le rapport rappelle que «certaines de ces aides ont été matérialisées par des conventions et des contrats avec des fédérations sectorielles», ajoutant que ce sont les activités tertiaires qui ont «bénéficié essentiellement de ces conventions, à savoir le tourisme, le secteur de l’événementiel et des traiteurs et celui des parcs d’attraction et des jeux».

Le RSU, «cadre propice» pour l’atténuation des effets des hausses des prix

Dans le contexte particulier que traverse l’économie nationale, outre l’importance d’assurer la «neutralité concurrentielle» et la «temporalité» des aides, il parait «nécessaire de gérer convenablement leur suppression à la sortie de la crise», recommande le conseil. Il explique que «leur retrait précipité risque d’entrainer la faillite des entreprises et d’accentuer la concentration dans certains marchés, alors que leur retrait tardif risque de renforcer la dépendance de certaines entreprises et affaiblir leur compétitivité et leur incitation à innover».

Le rapport salue aussi l’adoption, par le gouvernement, d’un ensemble de mesures visant à mettre en place un stock stratégique des produits de base et des produits de santé, en vue de permettre un approvisionnement régulier des marchés, tout en restant attentif aux évolutions fluctuantes des marchés internationaux. «En s’attelant à donner une meilleure visibilité à l’offre des biens et services sur le moyen et long terme, l’ajustement spontané entre l’offre et la demande est susceptible de se faire de manière optimale empêchant toute hausse exagérée des prix entretenue par une éventuelle pénurie des produits», estime le conseil.

Ce dernier reconnait, plus loin, que la tendance haussière des prix constatée au niveau mondial, sur les produits énergétiques et alimentaires, et qui a impacté l’économie nationale ainsi que le pouvoir d’achat des citoyens, «a appelé une accélération de la mise en place du programme de soutien aux citoyens en application des Hautes Instructions» royales. «A cet effet, le chantier relatif à la mise en place d’un Registre Social Unifié, dont la généralisation est prévue à la fin de 2022, constitue un cadre propice permettant l’atténuation des effets négatifs de l’augmentation des prix, tout en garantissant une canalisation efficace des aides directes de l’Etat et maintenant un fonctionnement concurrentiel des marchés», considère-t-on.