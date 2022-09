Maroc : La 17e édition de la Coupe du Trône de golf du 5 au 10 septembre à El Jadida

Sous la présidence du prince Moulay Rachid, la Fédération royale marocaine de golf «FRMG» organisera, du 5 au 10 septembre, la 17ème édition de la Coupe du Trône sur le parcours du Mazagan Beach & Golf Resort à El Jadida. «Après deux années d'interruption liée au Covid-19, la Coupe du Trône fait donc son retour sur la scène sportive nationale. Golfeuses et golfeurs amateurs auront à cœur de défendre en équipe les couleurs de leurs clubs, une opportunité pour la FRMG d'évaluer le niveau de jeu en général et plus particulièrement l’évolution de la pépinière des joueurs nationaux», indique un communiqué de la FRMG.

Cette édition verra «l’éclosion de nouveaux talents, fruits de l’ambitieux programme de développement de la FRMG qui, sous la vision de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid place le développement de la pratique du golf, la formation et l’accessibilité au haut niveau comme priorités majeures», ajoute la même source. «Au fil des éditions, la Coupe du Trône est devenue un rendez-vous incontournable. Les meilleures équipes sont composées de jeunes golfeuses et golfeurs formés dans les écoles et académies des clubs du Royaume. Cela représente en soi un des enjeux principaux de cette compétition pour la fédération qui est d'encourager le développement de structures d'enseignement de golf», explique Jalil Benazzouz, président de la commission sportive de la FRMG.

Dix-sept équipes étaient initialement inscrites mais seules les 12 meilleures seront en lice pour succéder au Palm Golf Casablanca, tenant du titre.