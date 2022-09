France : Najoua Medroumi, une candidate du Meilleur pâtissier qui représente le Maroc

Prévue d’être diffusée sur la chaîne française M6 à partir du 7 septembre, la 11e saison de l’émission de téléréalité culinaire Meilleur pâtissier sera marquée par la participation de Najoua Medroumi. La candidate marocaine de cette édition souhaite faire de son passage une «aventure pour défendre les couleurs du Maroc et la culture marocaine», a-t-elle indiqué à Yabiladi. «J’espère que le public marocain sera au rendez-vous pour soutenir ma participation», a-t-elle encore confié.

Consultante en affaires étrangères et vivant en France, Najoua, 30 ans, se passionne pour la pâtisserie depuis une dizaine d’années. Elle apprécie également de partager ses pâtisseries avec les amis et la famille, inspirées notamment du terroir marocain et des saveurs de ce dernier, pour un voyage sensoriel garanti.

Passionnée par son métier, mais aussi par ses activités parallèle, Najoua, grande voyageuse, ambitionne d’apporter ce sens de l’aventure et de la découverte aux mets qu’elle prévoit de présenter lors de l’émission.