L’Américain Caribou Coffe ouvre son premier store au Maroc

La chaîne américaine de café Caribou Coffee ouvre son premier store, début octobre prochain, à Casablanca. L’initiative du groupe s’inscrit dans le cadre d’«un plan de développement ambitieux, avec une couverture territoriale optimisée, dont le but est de répondre aux besoins des consommateurs marocains de plus en plus sensibles aux produits et services de qualité premium», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. Il s’agit également d’«une stratégie plus large portée par la société One Franchising, qui détient la licence master franchise pour la région MENAT (Middle East, North Africa and Turkey)».

L’enseigne compte plus de 300 stores dans la région. L’objectif est de «porter ce nombre à près de 350 avant la fin de l’année en cours». Dans ce sens, le Maroc représente «l’un des marchés prioritaires dans cette stratégie de développement pour les années à venir, et devrait bénéficier à ce titre de tout le savoir-faire et l’expertise développés par l’enseigne au niveau international». Le groupe promet ainsi «une exigence de qualité qui s’appuie sur un processus maîtrisé et des valeurs fortes pour offrir une expérience unique à ses clients», à travers «un approvisionnement qui respecte les normes de durabilité et l’intérêt des communautés de producteurs, une torréfaction artisanale adaptée à chaque type de grain et des normes de contrôle des plus strictes».

Caribou Coffee a été fondée en 1992, à Minneapolis (Etats-Unis). Elle dispose de plus de 700 stores à travers le monde, avec des produits disponibles dans une douzaine de pays. Première grande enseigne à s’approvisionner en grains de café auprès de fermes certifiées Rainforest Alliance, elle soutient «les moyens de subsistance durables pour les agriculteurs, les travailleurs et leurs familles, tout en les formant à cultiver de meilleures cultures et à utiliser des méthodes qui respectent la nature et la biodiversité».