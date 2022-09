Italie : Une fillette marocaine de 4 ans décède dans un accident de la circulation

Une fillette marocaine de 4 ans est décédée, jeudi, dans un accident de la circulation en Italie. Selon la presse italienne, elle voyageait à bord d’une voiture avec ses deux parents et sa sœur, alors que la famille marocaine se dirigeait de Reggio Calabria vers Gênes pour des vacances au Maroc.

Le drame s’est produit sur l'A12 entre Versilia et Massa. Selon la reconstitution des faits établie par les secouristes, l'enfant est décédée après avoir été projetée hors du cockpit du véhicule familial, suite à une collision entre ce dernier et une autre voiture. Après la collision frontale, la voiture a pris feu. Le père, travaillant en tant que menuisier, a été sauvé et a subi quelques blessures, tandis que la mère et la sœur de six ans ont été hospitalisées dans un hôpital de Massa Carrara.

«La communauté marocaine ressent la douleur à la famille. Mehdi A. est une personne respectable, connue comme étant serviable et toujours souriante. Nous prions pour que la famille puisse guérir», a déclaré le porte-parole d’une ONG de la communauté marocaine de Reggio Calabria à la presse, en appelant à une cagnotte «afin que le corps de l’enfant puisse être rapatrié et enterré au Maroc». Il a également plaidé pour que la famille reçoive «un soutien psychologique après ce qui est arrivé».

La famille marocaine prévoyait de prendre un ferry vers le Maroc pour y passer deux semaines de vacances.