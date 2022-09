Maroc-France : La FNM et l'IMA veulent renforcer leur coopération

Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées et Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe (IMA). / MAP

Les moyens et les perspectives de renforcement de la coopération culturelle entre l’Institut du monde arabe (IMA), et la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) ont été au centre d’une rencontre, jeudi à Paris, entre les présidents des deux institutions respectivement Jack Lang et Mehdi Qotbi. Cet échange, qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Maroc à Paris, Mohamed Benchaâboun, a été l’occasion de passer en revue l’ensemble des sujets de coopération entre les deux institutions, a indiqué Mehdi Qotbi dans une déclaration à la MAP.

La dimension culturelle du partenariat dense qui lie le Maroc et la France a également été au centre de cet entretien, a ajouté le président de la FNM. Dans le cadre du renforcement de cette coopération, a-t-il poursuivi, plusieurs projets impliquant les deux parties ont été discutés et leur faisabilité a été examinée.

Jack Lang a saisi cette opportunité pour souligner l’amitié profonde entre les deux pays et toute l’admiration qu’il porte au roi Mohammed VI qui place la culture au cœur de ses priorités, a conclu M. Qotbi.