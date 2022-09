Marhaba : Plus de 1,1 million de passagers entrés par voie maritime

Plus de 1,1 million de passagers et de 270 000 véhicules sont entrés au Maroc par voie maritime depuis le début de l'opération Marhaba jusqu'au 29 août 2022, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Un total de 1 117 736 passagers et de 270 754 véhicules ont traversé les frontières maritimes du pays via les ports de Tanger Med, Tanger ville, Nador et Al Hoceima, du 5 juin au 29 août 2022, soit une régression respective de 16% et 15% par rapport à 2019, a précisé le ministre lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement.

Concernant l'opération retour, le ministre a indiqué que plus de 880 000 personnes et de 197 000 véhicules ont quitté le Maroc, soit un recul respectif de 14 et 17% par rapport à 2019.