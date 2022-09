Maroc : 223 MDH de bénéfices pour Lesieur Cristal au premier semestre de 2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Lesieur Cristal ressort à 223 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre (S1-2022), contre 44 MDH au S1-2021. Sur la même période, le résultat d'exploitation s’est établi à 401 MDH, contre 115 MDH une année auparavant, a indiqué le groupe dans un communiqué sur ses résultats semestriels au 30 juin 2022.

En outre, Lesieur Cristal a enregistré un chiffre d'affaires (CA) de 3,59 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin dernier contre 2,36 MMDH durant le premier semestre 2021, sous l'impact de la forte hausse des cours de la matière première à l'international. Cette évolution est attribuable également à la reprise de l'activité durant cette année, comparée aux années 2020 et 2021 marquées quant à elles par l'impact de la crise sanitaire sur la consommation des ménages.

Le CA au second trimestre 2022 s'établit à 1,95 MMDH contre 1,35 MMDH à la même période en 2021, bénéficiant notamment de la forte croissance des volumes de vente durant le mois de Ramadan. Au 30 juin 2022, les CAPEX se sont établis à 57 MDH et portent principalement sur des investissements de maintenance et de mise à niveau de l'outil industriel. Au 2ème trimestre, ils se sont élevés à 40 MDH.

Par ailleurs, Lesieur Cristal affiche une trésorerie positive de 921 MDH à fin juin 2022.