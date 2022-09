Maroc : Le gouvernement répond aux rumeurs sur un éventuel remaniement ministériel

Les rumeurs sur un éventuel remaniement ministériel, se sont multipliées récemment. Le gouvernement, premier concerné par la prolifération de ces ouï-dire, a donné sa version, ce jeudi 1er septembre.

«Le remaniement est tributaire de la présence de deux éléments : politique et constitutionnel. Le premier dépend de la majorité gouvernementale et de ses délibérations sur ce sujet et le second est lié aux procédures et à l’opérationnalisation», a souligné le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement. Mustapha Baitas a ajouré qu'«il est nécessaire que ces deux éléments soient disponibles, et lorsqu'ils seront présents, on pourra parler alors de remaniement».

Le ministre a défendu, lors d’un point de presse, la «cohésion» entre les trois composantes de l'exécutif : RNI, PAM et Istiqlal. Il a d'ailleurs affirmé que le cabinet Akhannouch est «préoccupé par la mise en œuvre de son programme, dans un contexte international difficile, afin d’être à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain».

Pour rappel, le bureau politique du PAM avait dénoncé, en août, la diffusion de rumeurs de remaniement visant uniquement ses ministres, les qualifiant d’opérations destinées à torpiller l’action du gouvernement.