Hillary Clinton en tenue traditionnelle marocaine au Festival international du film de Venise

L’ex-première dame et ancienne secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Hillary Clinton, a été sous le feu des projecteurs lors de la cérémonie d’ouverture du 79e Festival international du film de Venise. Sur le tapis rouge, l’ancienne sénatrice démocrate a posé en portant une gandoura aux broderies marocaines, couleurs pastel.

L’ancienne secrétaire d’Etat est apparue avec Dario Franceschini, un homme politique et un avocat italien. Optant pour un thème vestimentaire sobre et confortable, elle a assorti sa tenue d’une paire de chaussures blanches à bout pointu et à petits talons.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Clinton fait des apparitions publiques en tenues traditionnelles marocaines, qu’elle semble affectionner tant pour leur élégance. En juin 2017, l’ancienne responsable politique a porté un caftan à New York, lors de la cérémonie de mariage d’Alexander Sxieca et de Sophie Lasry, fille du milliardaire marocain Marc Lasry. Lors de ses précédentes visites au Maroc, l’ex-première dame s’est affichée aussi en caftan, lors de cérémonies officielles.

Hillary Clinton et Dario Franceschini à la première de White Noise, sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du 79e Festival international du film de Venise le 31 août 2022 / Ph. Wireimage

En ouverture du Festival de Venise, Clinton a choisi le même style pour assister à la première mondiale du film «White Noise» du réalisateur américain Noah Baumbach, qui a adaptée le roman éponyme écrit par Don DeLillo en 1985. Il s’agit du onzième long-métrage du cinéaste et le premier à ne pas être basé sur une histoire qu’il a lui-même écrite.

Le film devrait sortir aux États-Unis le 25 novembre prochain, avant sa sortie en streaming le 30 décembre sur Netflix. A l’affiche du film, on retrouve Adam Driver, Greta Gerwig et Don Cheadle.