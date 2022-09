Mirleft : Une MRE raconte son agression raciste par des Français car portant le burkini

Depuis quelques jours, une vidéo d’une Marocaine résidant en Allemagne est devenue virale sur les réseaux sociaux. La MRE y raconte la discrimination qu’elle a subie pour avoir choisi de se baigner avec le burkini dans la piscine d’un club près de Mirleft.

Interpellée pour plus détails sur cet incident, elle raconte s’être rendue dans ledit club avec sa famille, après une réservation via Airbnb. «Nous étions à la piscine ma sœur, mon frère et moi», raconte-t-elle, en précisant que d’autres filles s’y baignaient également en portant des burkinis.

Trois français, deux hommes et une femme «âgés», arrivent alors sur place et commencent à «dévisager» les groupes avec une expression de «dégoût», selon Salma. «Nous avons compris qu’ils n'ont pas apprécié ce qu’ils ont vu mais nous les avons ignorés». L’un des deux hommes s’adresse à la jeune femme pour lui signifier qu’elle ne «devait pas porter ce qu’elle porte». «Je l’ai ignoré, ce qui l’a poussé à aller voir le maître-nageur de la piscine pour lui expliquer qu’il ne peut pas accéder à la piscine car nous portons des burkinis», se rappelle-t-elle.

L’employé marocain interpelle alors la jeune MRE pour lui dire qu’il «ne trouve aucun problème» qu’elle porte un burkini, mais que «les étrangers arrivent de différents pays et n’aiment pas voir des femmes porter des burkinis», ajoute-t-il avant de lui demander si elle pouvait «quitter la piscine et revenir plus tard lorsque les Français seraient partis».

«Exposer» les actes de discrimination

La MRE raconte avoir refusé, arguant que si les concernés n’aiment pas ce qu’ils voient, c’est à eux de partir. «Je lui ai dit qu’ils ne peuvent pas s’attendre à ce que je porte ce qu’ils veulent, qu’ils sont dans mon pays, qui est un pays musulman et où les femmes portes des hijabs», indique-t-elle. La MRE retourne alors dans la piscine.

C’est alors que la touriste française commence à prendre des photos des femmes portant des burkinis. «Quand je l’ai interpellé sur les raisons, elle a commencé à crier et à nous insulter en français», poursuit la MRE qui ajoute que des agents de sécurité de l’hôtel sont alors arrivés sur place. «La femme s’est mise à l’extérieur de la piscine avant de baisser sa culotte devant tout le monde, y compris des enfants», dénonce-t-elle. Les parents de la MRE ayant été appelés pour venir, l’un des touristes français imite sa compatriote, en décidant d’«enlever» son maillot de bain devant tout le monde. Les agents de sécurité tentent alors une médiation, les trois Français finissent par quitter.

Dans une déclaration médiatique où elle revient sur les faits, Salma dit ne pas avoir été surprise que les trois français étaient mécontents de la voir en burkini. «Mais j’étais surprise du fait qu’ils aient eu l’audace de le dire dans un pays musulmans», dit-t-elle. «Le racisme français est devenu très répandu, mais le fait que ces racistes aient l’audace d’aller dans d’autres pays et imposer leur mentalité sur les autres, je pense que tout le monde doit savoir et j’ai pensé qu’il était important de l’exposer», conclut-elle.