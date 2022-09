MRE : La CGEM «impliquée dans la mise en œuvre des directives royales»

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) est impliquée dans la mise en œuvre des directives royales visant les Marocains du monde, a assuré mardi le président du Patronat, Chakib Alj. «La CGEM saisit l’importance du Discours du Roi appelant à aider et collaborer ensemble pour que les Marocains du monde puissent venir investir au Maroc et participer au développement du royaume», a-t-il déclaré en marge de la réunion de la commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, organisée mardi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

«Pour leur faciliter l’investissement dans leur pays, nous nous sommes mis d’accord pour mettre en place une task force qui étudiera la question et formulera des propositions à la Commission pour que nous puissions, d’ici la fin de l’année, sortir avec des actions claires qui permettront et faciliteront les investissements des MRE», a-t-il expliqué.

شكيب لعلج: الاتحاد العام لمقاولات المغرب منخرط لتفعيل التوجيهات الملكية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم. pic.twitter.com/3xHWU5Chts — الحكومة المغربية (@MoroccanGov) August 31, 2022

Mardi, le chef du gouvernement a présidé une réunion de la commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration. Une rencontre qui s’est notamment penchée sur les moyens devant permettre d'assurer les bonnes conditions à une opérationnalisation de la feuille de route pour les Marocains du monde, annoncée par le roi Mohammed VI dans son discours du 20 août.

La réunion s’est conclue sur la nécessité «de procéder dans les meilleurs délais à la modernisation et la mise à niveau du cadre institutionnel relatif aux Marocains du monde, notamment en ce qui concerne la réorganisation du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger», a indiqué un communiqué du gouvernement.