Fès-Meknès : Etude de faisabilité pour l’aménagement hydro-agricole de 54 000 ha

Un total de 5 400 hectares au niveau de la région Fès-Meknès bénéficieront de travaux d'aménagement agricole pour insuffler une nouvelle dynamique aux différentes filières agricoles à l'échelle de cette zone. Dans ce sens, le département de l'Agriculture prépare une étude de faisabilité pour l’aménagement hydro-agricole de ces superficies, laquelle portera sur plusieurs composantes, dont un diagnostic précis de l’agriculture, au niveau de ce périmètre, des études topographiques de base et des propositions pour un développement agricole dans cette zone.

Le projet devrait permettre ainsi d’insuffler une nouvelle dynamique agricole dans ce périmètre à travers le développement de cultures irriguées et à forte valeur ajoutée. Il vise ainsi à mettre à profit les potentialités en termes de ressources en eau qu’offriraient l’Oued Sebou et le barrage Idriss Premier. Dans la Région, la superficie équipée en goutte-à-goutte est de 82 759 ha.

L’agriculture constitue un véritable levier économique pour la région avec une contribution de 21,1% au PIB régional. Elle est classée au 2ème rang en termes de contribution au PIB agricole national. Ces performances sont atteintes grâce notamment à la diversité du climat et du milieu naturel, la fertilité des sols, ainsi que la disponibilité des ressources hydriques souterraines et superficielles importantes. Ces potentialités confèrent à la région un cadre approprié à l’investissement et favorisent une diversité des filières de production agricole.

Fès-Meknès est devenue le 3ème bassin de production au niveau national, avec une superficie agricole utile de l’ordre de 1,3 million ha, dont 15% irriguée et une dynamique agro-industrielle importante autour de filières agricoles, comme le lait, l’olivier et les céréales.